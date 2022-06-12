العلاقة بين الكرد والتيار.. الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن مصيره مع رفيق الدرب

2022/06/12 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، انه مازال طرفاً رئيسياً في الاتحاد الثلاثي.

وقال عضو الحزب إدريس شعبان، لـ (بغداد اليوم) إن "السبب الرئيسي خلف زيارة رئيس مجلس النواب وتحالف السيادة محمد الحلبوسي هي لإجراء مباحثات حول تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد السياسي".

وأضاف أن "الأمر الآخر يتمثل في التأكيد على أهمية وجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المشهد السياسي العراقي، وأنهم يساندون مواقفه".

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، استقبل أمس السبت، في مقره بمصيف صلاح الدين قرب أربيل، وفدا رفيع المستوى من تحالف السيادة، لمناقشة التصورات المشتركة بشأن حالة الجمود السياسي التي يشهدها العراق منذ انتهاء الانتخابات النيابية، حيث ضم الوفد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خمیس الخنجر.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان ان الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية.

يشار إلى أن العراق يشهد خلافات واسعة بين كثير من قواه السياسية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، ما عرقل تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، في الوقت الذي تتأزم فيه الأوضاع بوقوع عمليات إرهابية بين الحين والآخر تدل على ظهور جيوب جديدة لتنظيم داعش، وسط محاولات دول أخرى لتوجيه قوى سياسية والتدخل في الشأن العراقي.

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