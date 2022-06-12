البيشمركة تطلب تنسيقا مشتركا لسد الفراغات الأمنية في ’المناطق المتنازع عليها’

2022/06/12 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

دعت وزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، اليوم الاحد، الجيش العراقي الى التنسيق المشترك لسد الفراغات الأمنية في ما تسمى المناطق المتنازع عليها.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك فراغات أمنية بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها ممتدة من خانقين إلى سنجار بواقع 25 كيلو مترا".

وأضاف أن "هذه الفراغات آثرت على الوضع الأمني في هذه المناطق، مشددا على ضرورة "الإسراع بتشكيل غرف التنسيق المشتركة".

وأشار الى، ان "تنظيم داعش الإرهابي بات يتحرك بشكل واسع في هذه المناطق".

بعد استفتاء إقليم كردستان في 25 أيلول من عام 2017، أعلنت القوات الامنية الاتحادية سيطرتها على مناطق كانت تخضع لقوات البيشمركة الكردية، في محافظتي نينوى وكركوك الغنية بالنفط.

وكانت قوات البيشمركة سيطرت على تلك المناطق قبل ثلاث سنوات بعد انسحاب الجيش العراقي أمام هجمات تنظيم داعش الإرهابي، الذين سيطروا حينها على مساحات واسعة من شمال العراق.

وأعلنت القوات العراقية حينها عن إنجازها السيطرة على جميع الأهداف المقررة لها خلال عملية استمرت 24 ساعة في المناطق المتنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان.

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