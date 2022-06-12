العراق: أكثر من 600 وفاة بحوادث جنائية خلال شهر أيار

2022/06/12 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لدائرة الطب العدلي

العراقي الدكتور زيد علي عباس، اليوم

الأحد، استقبال اكثر من 600 جثة، بينها 16

قضية تعود لعرب وأجانب خلال شهر أيار

(مايو) الماضي.

وقال عباس في بيان إن "الجثث وردت م

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