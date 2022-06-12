عالية نصيف ترفع دعاوى قضائية ضد إخلاص الدليمي

2022/06/12 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الإعلامي للنائبة عالية

نصيف أن النائبة نصيف رفعت ثلاث دعاوى

قضائية ضد المدعوة اخلاص الدليمي التي

نشرت منشوراً مسيئاً للنائبة نصيف

مليئاً بالشتائم ويعبر عن مستواها

الأخلاقي ويعكس تربيتها.

و

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