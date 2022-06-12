سقط أمام القطار.. شاب يصور بهاتفه ما حدث عندما اندلع عراك قرب سكة حديد

2022/06/12 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخل إحدى محطات سكك الحديد التابعة لسلطة النقل في مدينة شيكاغو الأمريكية ، وثق شاب بهاتفه ما حدث بعد اندلاع عراك بين رجلين انتهى بسقوط أحدهما أمام القطار، ويبدو أن ذلك التسجيل كان وراء الكشف عن البطل الحقيقي الذي أنقذ الرجل من الموت وهو شاب يدعى أنتوني بيري يبلغ من العمر من العمر 20 عامًا خاطر بحياته من أجل سحب الضحية الى بر الأمان.

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