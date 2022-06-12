مصرع 5 افراد من اسرة واحدة بسقوط مركبتهم في مشروع اروائي شرق صلاح الدين

2022/06/12 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ صلاح الدين..افاد مصدر طبي، الاحد، بمصرع 5 من اسرة واحدة في سقوط مركبتهم في مشروع اروائي شرق صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 5 مدنيين من اسرة واحدة لقوا حتفهم بسقوط مركبتهم في مشروع الاسحاقي قرب منطقة بني سعد في اطراف ناحية يثرب شرقي صلاح الدين”.واضاف المصدر،ان” جثث الضحايا تم […]

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