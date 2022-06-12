2022/06/12 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو إلى فصل الحشد الشعبي عن “الفصائل” وتصفية المسيئين

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