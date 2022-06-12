قائد عمليات بغداد يترأس اجتماع اللجنة الأمنية الفرعية لتنفيذ خطة حماية حجاج بيت الله الحرام

2022/06/12 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

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ترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الأمنية الفرعية الخاصة بتنفيذ خطة حماية قوافل حجاج بيت الله الحرام (برا وجوا) وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة .

وذكر ت قيادة عمليات بغداد في بيان ” انه جرى في هذا الاجتماع عرض الخطة ومناقشة الاستحضارات ومتطلبات نجاحها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، لتنعكس على سلامة الحجاج ووصولهم سالمين الى الديار المقدسة”.

وحضرت الاجتماع ” قيادات العمليات المكلفة بالواجب ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق اول الركن نائب قائد العمليات المشتركة بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ومدراء المكاتب الفرعية وممثل عن مطار بغداد الدولي وقادة ومدراء الأجهزة والوكالات الاستخبارية”.

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