امين بغداد يوجه بالاسراع في انجاز مشاريع اكساء الطرق

2022/06/12 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه امين بغداد، عمار موسى، اليوم الاحد، بزيادة وتيرة العمل والاسراع بانجاز مشاريع الاكساء والتطوير على وفق افضل المواصفات الفنية المعتمدة.وذكر بيان للامانة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “امين بغداد اكد على حرص امانة بغداد على اكمال اعمال الاكساء التي شرعت بها سابقاً ومنها محلة ٦٠٤ بمنطقة القادسية”. واضاف ان “امين بغداد […]

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