حرب المئة عام 1947-..... - فهد سليمان

2022/06/12 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_سليمان المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ■-;- مقدمة 1- السياسة الخارجية الأميركية، بين الإنعزال والتدخل ...



1783-19472- الحرب الباردة ...



1947-1991حزيران (يونيو) 2022مقدمة■-;- القرن العشرون (ق20) هو قرن الحروب بلا منازع، لا تضاهيه بهذه الصفة أيٍ من المراحل التي إجتازها الإجتماع البشري منذ بداية التاريخ الحديث قبل 500 عام.ش ......





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