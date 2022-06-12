’أخطاء’ الأمن الغذائي.. تحذير نيابي من انفجار شعبي ودعوات لضبط النفس

2022/06/12 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

دعا عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة أحمد طه الربيعي، اليوم الاحد، الى التهدئة وضبط النفس بشأن ما يحدث من وضع حرج في الشارع البصري متمثلاً بتظاهرات تثبيت العقود وعدم شمولهم بقانون الامن الغذائي وكذلك الشباب المطالبين بفرص عمل ما سبب تصعيداً وقطع الشوارع الخارجية من قبل المتظاهرين وكان رد الفعل الحكومي باعتقال بعض الناشطين ومسؤولي التنسيقيات.

واكد الربيعي لـ (بغداد اليوم)، "بضرورة فسح المجال لنواب المحافظة للتدخل بشكل إيجابي للتنسيق في ايصال صوت المتظاهرين الى الحكومة واستحصال حقوقهم"، مبينا ان "أعضاء مجلس النواب في البصرة في لقاءات مستمرة وعقد اجتماع مركزي مرتقب للنواب للتباحث بشأن ما يحدث من تظاهرات".

واضاف ان "هناك تنسيق للقاء مع رئاسة الوزراء لحلحلة الأمور"، داعياً الى "ضرورة تهدئة الشارع البصري وضبط النفس من قبل القوات الامنية ويجب أن لا يكون هناك فعل ورد الفعل وان الامر المتشنج ليس بصالح البصرة ومواطنيها وضرورة فسح المجال لنواب المحافظة ليأخذوا دورهم في الضغط لتحقيق مطالب المتظاهرين".

وكانت القوات الأمنية في البصرة، في وقت سابق من يوم السبت، قد دخلت انذاراً عاماً، فيما شددت من إجراءاتها لكافة صنوفها.

وقال مصدر امني في وقت سابق لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في محافظة البصرة دخلت بإنذار عام وتشديد الإجراءات لدى كافة صنوفها".

وأضاف أن "حالة إنذار عام، جاء على خلقية تظاهرات لأصحاب العقود 315 والاجور اليوميين المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم في الشركات النفطية مع وجود تهديد من قبل المتظاهرين بالاعتصام امام الشركات النفطية واقتحامها واغلاقها".

وكان العشرات من أصحاب العقود 315 قد تظاهروا بالقرب من الشركات النفطية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك، بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان بعد خلافات حادة دون تثبيتهم فيه.

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