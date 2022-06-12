بيان للدفاع المدني بشأن حريق مطعم شارع فلسطين ببغداد

2022/06/12 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق في مطعم بشارع فلسطين شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حادث حريق اندلع داخل مطعم وكوفي في منطقة تقاطع النخلة بمنطقة شارع فلسطين في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني كافحت النيران وسيطرت على الحادث".

وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل احد المطاعم في منطقة شارع فلسطين.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حريقاً اندلع داخل احد المطاعم في منطقة شارع فلسطين في بغداد".

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