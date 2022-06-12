المحافظ خلال افتتاح اكاديمية علاج التوحد:كربلاء هي قصة نجاح ،والوقف الشيعي :مشاريع العتبة الحسينية للمجتمع العراقي

2022/06/12 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف ديوان الوقف الشيعي مشاريع العتبة

الحسينية التي تنفذ في مختلف المجالات

بانها داعمة لجميع قطاعات للمجتمع،

فيما اكد محافظ كربلاء ما يجري بان

كربلاء اليوم هي قصة نجاح.

بناء المجتمع

وقال نائب رئيس دي

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