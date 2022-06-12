أوكرانيا والاجتياح التركي الخامس لسوريا...كيف ستتصرف واشنطن وموسكو؟

2022/06/12 | 12:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَقرع تركيا طبول اجتياح خامس للشمال السوري، إن صدق إردوغان في وعده ووعيده، فإن أكثر من خمسين ألف جندي تركي، مدعومين بميليشيات حليفة تحمل اسم "الجيش الوطني"، سيندفعون صوب عين عيسى، عين العرب، تل رفعت، منبج، مينّغ، وسدّ تشرين، لبسط سيطرتها على معاقل رئيسة لقوات سوريا الديمقراطية والحركة الكردية عموما.

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