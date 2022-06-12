الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات “سو25” اوكرانية إحداها بخاركوف

2022/06/12 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز “سو 25” إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي “توتشكا أو” وتدمير مخازن ذخيرة.وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.-دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل […]

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