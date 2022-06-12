2022/06/12 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز “سو 25” إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي “توتشكا أو” وتدمير مخازن ذخيرة.
وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
-دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل […]
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وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
-دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل […]
ظهرت المقالة الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات “سو25” اوكرانية إحداها بخاركوف أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات “سو25” اوكرانية إحداها بخاركوف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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