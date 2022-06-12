الاطار التنسيقي: ابوابنا مفتوحة ونسعى الى لم شمل القوى السياسية في خيمة واحدة

2022/06/12 | 12:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي, الاحد , ان قنوات التواصل بين الأطراف السياسية وفقا لمسارات جارية لاجل حلحلة الازمة السياسية , مبينا ان الاطار التنسيقي يقف مع جميع المبادرات التي تسعى الى تقريب وجهات النظر للخروج من الازمة بأسرع وقت ممكن .

وقال الصالحي ان ” قوى الاطار التنسيقي مازالت تسعى بكل جدية وحرص على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية خاصة بعد ان أعلنت وبدون تردد استعدادها الى التنازل لاجل الحفاظ على العرف السياسي وان تجمع جميع الأطراف ضمن خيمة واحدة وبمشروع يخدم الشعب العراقي ” .

وأضاف ان ” قوى الاطار ليس لها رغبة او حتى نية بابعاد أي طرف سياسي خاصة المؤثرة في المشهد السياسي سيما التيار الصدري”.

واكد الصالحي ان ” قنوات التواصل بين الأطراف السياسية ام تنقطع ومازالت مفتوحة وان مساراتها جارية لاجل حلحلة الازمة السياسية” .

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