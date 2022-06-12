وزارة الشباب: ملعب المدينة وُضِع لخدمة منتخباتنا الوطنية

2022/06/12 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع_حسين عمارأكد مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب الموسوي، أن الوزارة وضعت ملعب المدينة الدولي في خدمة منتخباتنا الوطنية والأندية الجماهيرية .وقال الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" ملعب المدينة تم إنجازه ليكون واحداً من أهم المعالم الرياضية التي تخدم المنتخبات الوطنية بالدرجة الأولى لإجراء التدريبات والمباريات الودّية والرسميّة وكذلك الأندية الجماهيريّة، كون الملعب يتمتع بمواصفات عالية ويحتوي على عدد كبير من المدرجات ".وعن ملاعب البصرة التي ستضيف بطولة كأس الخليج اشار الموسوي الى ان" البصرة على اتمّ الجاهزية لاحتضان البطولة"، مبيناً، أن" لجنة كأس الخليج على قناعة تامة بجاهزية الملاعب لإقامة المباريات ونجاحها بنسبة 100% ولكن لديهم رغبة في رؤية مستويات أعلى من التنظيم والنقل التلفزيوني والإعلانات وغيرها من التفاصيل التكميلية".وأوضح الموسوي، أن" ملاعب البصرة تضاهي بمستواها ملاعب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وربما هنالك بعض الملاعب في دول الخليج هي أقل من مستوى ملاعب البصرة"، مؤكداً أن" القناعة موجودة من قبل اللجنة والخليجي سيقام في البصرة الفيحاء ".

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