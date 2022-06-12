بايدن يصف مساعدة أوكرانيا بأنها سبب في ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة

2022/06/12 | 12:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ارتفاع أسعار البنزين والتضخم أصبحا في الولايات المتحدة “نتاجا ثانويا” متوقعا من مساعدة أمريكا لأوكرانيا.وقال الرئيس الأمريكي في حفل استقبال للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي،” ما هي الفكرة التي أريد أن أنقلها: إنها مترابطة.وقلت في وقت من الأوقات، عندما قررنا أننا سنساعد أوكرانيا، ما أردت أن أنقله، […]

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