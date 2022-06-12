شاهد بالفيديو.. اطفال العراق يحققون تفوقا دوليا بالحساب الذهني ويحصلون على مرتبة

2022/06/12 | 12:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PolBkhBu5js

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