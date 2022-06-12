اصابة سائق حافلة و4 طالبات في حادث سير شمال بعقوبة

2022/06/12 | 12:37 - المصدر: وكالة خبر

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أصيب سائق حافلة و4 طالبات في حادث سير شمال بعقوبة .



مركز محافظة ديالى .

وقال مصدر امني ان حافلة تقل طالبات تعرضت الى حادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء الخالص شمال بعقوبة اسفر عن اصابة 4 طالبات مع سائق الحافلة .

واضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب .

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