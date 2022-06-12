منتخب الناشئين يستبعد أربعة لاعبين بسبب شبهات التزوير

2022/06/12 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قررت ادارة منتخب الناشئين، استبعاد أربعة لاعبين بسبب وجود شبهات تزوير بأعمارهم.وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة وفد منتخب الناشئين، قررت استبعاد اربعة لاعبين بسبب وجود شبهات حول تزوير اعمارهم”.وبين ان “الرفد يعسكر حالياً في تركيا استعداداً لبطولة غرب اسيا، حيث […]

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