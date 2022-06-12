2022/06/12 | 12:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهدت محافظة كربلاء المقدسة،اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:كربلاء تفتتح شارع السيدة زينب ( ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاحد، افتتاح مشروع تطوير شارع
السيدة زينب الكبرى (ع) بحضور الامين
العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد
الغزي.
وأكد محافظ كربلاء المقدسة المهندس
نصيف جاسم الخطابي، انه "
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:كربلاء تفتتح شارع السيدة زينب ( ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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