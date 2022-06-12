بالصور:كربلاء تفتتح شارع السيدة زينب ( ع)

2022/06/12 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة،اليوم

الاحد، افتتاح مشروع تطوير شارع

السيدة زينب الكبرى (ع) بحضور الامين

العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد

الغزي.

وأكد محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي، انه "

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