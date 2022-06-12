المحنا: تجار المخدرات يستغلون “الاطفال والنساء” للنقل والترويج

2022/06/12 | 12:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم الاحد، عن قيام تجار المخدرات باستغلال “الاطفال والنساء” للنقل والترويج.وقال المحنا، لوكالة ايرث نيوز، إنه “في الاونة الاخيرة كان هنالك انتشار بشكل عام لموضوع المخدرات ولذلك وزارة الداخلية اطلقت حملتها الكبيرة لضبط المتاجرين والمروجين لموضوع المخدرات كان هنالك ايضا استخدام لاساليب عديدة من […]

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