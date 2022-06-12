الجيش التركي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار شمالي العراق إلى جنديين

2022/06/12 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق إلى اثنين.وقالت الوزارة في بيان، إن عبوة ناسفة زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني انفجرت في نطاق عملية “المخلب ـ القفل”، بحسب وكالة “الأناضول”.وأفادت الوزارة بأن الانفجار أسفر عن مقتل الجندي فؤاد أوزر، وإصابة 3 جنود آخرين جرى نقلهم على […]

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