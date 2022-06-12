الاطاحة بخلية داعشية مهمة كانت تخطط لشن عمليات كبيرة في الانبار

2022/06/12 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن امر فوج طوارئ شرطة الانبار السادس العقيد عادل عبد اللطيف التبان ،الاحد عن اعتقال 6 من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية كانوا يخططون القيام بعمليات ارهابية في الانبار .

وقال التبان ان ” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من مدن المحافظة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود خلية ارهابية مكونة من 6 من ارهابي داعش يرمون القيام بعمليات ارهابية لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة “.

واضاف ان” القوة ضبطت بحوزة المعتقلين اسلحة متنوعة ، مبينا ان” القوة رصدت حركة المستهدفين وتم اعتقالهم بصورة مفاجئة دون وقوع أي مقاومة تذكر، مبينا ان” المعتقلين كانوا يخططون لاستهداف القوات الامنية والمدنيين في مناطق مختلفة من مدن الانبار ، مؤكدا ان المعتقلين صادر بحقهم اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب من احدى المحاكم المختصة “.

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