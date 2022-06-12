اذاعة الناصرية: الموارد المائية في ذي قار تقاضي وحدات إدارية ومواطنين بسبب تجاوزات المياه 



اذاعة الناصرية: الموارد المائية في ذي قار تقاضي وحدات إدارية ومواطنين بسبب تجاوزات المياه 
2022/06/12 | 12:57 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اذاعة الناصرية: الموارد المائية في ذي قار تقاضي وحدات إدارية ومواطنين بسبب تجاوزات المياه  هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/12 | 12:57.

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