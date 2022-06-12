سياسي لبناني: القواعد الامريكية في سوريا إنعاش لداعش والنصرة

2022/06/12 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي ، الاحد، أن القواعد الامريكية في سوريا إنعاش لداعش في سوريا والعراق وإعادة تسليحه وتدريبه .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال قبيسي في تصريح لـ/ المعلومة/ أن ” القواعد الامريكي في سوريا أثبتت أنها متواجدة بطريقة غير شرعية وتمد […]

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