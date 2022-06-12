سلطة الطيران المدني تعلن الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية للمسافرين

2022/06/12 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأحد، الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية للمسافرين.

وقالت الإدارة في بيان، إنها “توضح لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد أنه سيتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية التي تثبت تلقي الوافدين والمغادرين من وإلى العراق بعدم المطالبة بفحص PCR”.

كما وجهت السلطة جميع شركات الطيران بـ”عدم تزويد المسافرين بتذكرة السفر الا بعد إطلاعهم على شهادة التلقيح الدولية لكافة المسافرين العراقيين والأجانب مع مراعاة الاستثناءات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تمنع من تلقي المسافرين اللقاح معززة بالتقارير من اللجان الطبية في وزارة الصحة مع إلزامه بجلب فحص PCR تم إجراءه خلال 72 ساعة قبل موعد السفر”.

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