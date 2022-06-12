سلطة الطيران المدني: الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية للمسافرين

2022/06/12 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الاحد، توضيحا للمسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بشأن شهادة التلقيح الدولية.

وقالت السلطة، في بيان إنه "سيتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية التي تثبت تلقي الوافدين والمغادرين من وإلى العراق بعدم المطالبة بفحص PCR .



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ووجهت بـ "عدم تزويد المسافرين بتذكرة السفر الا بعد إطلاعهم على شهادة التلقيح الدولية لكافة المسافرين العراقيين والأجانب مع مراعاة الاستثناءات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تمنع من تلقي المسافرين اللقاح معززة بالتقارير من اللجان الطبية في وزارة الصحة مع إلزامه بجلب فحص PCR تم إجراءه خلال 72 ساعة قبل موعد السفر ".

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