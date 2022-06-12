المنافذ الحدودية تعلن إحصائية المخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية

2022/06/12 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، إحصائية ما تمَّ ضبطه من مخالفات في شهر كانون الثاني ولغاية آيار للعام 2022، مبينة انها بلغت (1446) مخالفة.

وذكر بيان للهيئة إن "المخالفات اندرجت تحت عناوين متعددة، إذ بلغت مجمل الدعاوى الجمركية المحالة من قبل هيأة المنافذ على القضاء (693)دعوى بعناوين: (تغيير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية)".

وأضاف، أن "المخالفات المكتشفة شكلت من قبل مقر الهيأة والخاصة بإجازات الاستيراد (597) مخالفة، ولمحاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية (47) تحت مسمى إتلاف مواد وإعادة اصدار بضائع".

وتابع ان "إحصائية إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء بلغت (69)أمراً، وإحباط محاولة تهريب الأموال بلغت (4)، وضبط مخدرات (27) والقاء القبض على حائزيها، مبعدين (9)".

واكد أن "جميع المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها على الجهات القضائية وفق محاضر أصولية".

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