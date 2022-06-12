دعوات سياسية للبرلمان بتقديم مقترح قانون الرسوم القطاعية

2022/06/12 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا السياسي العراقي ووزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار اسماعيل، اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترح قانون الرسوم القطاعية بسبب تردي الخدمات في مؤسسات الدولة واستيفاءها رسوم كبيرة من المواطنين.

وقال اسماعيل في تغريدة نشرها على تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) إنه "بسبب تردي الخدمات في مؤسسات الدولة واستيفاءها رسوم كبيرة من المواطنين مما خلق ردود افعال انعكست سلبا ضد مؤسسات الدولة ولاسيما مديرية المرور العامة والتي تستوفي رسوم اعمار الطرق وغيرها مع انعدام الخدمات لان القانون لا يجيز استخدام رسوم كل قطاع لتطويره بل تذهب الرسوم الى وزارة المالية ضمن الايرادات العامة وعليه فان تشريع قانون الرسوم القطاعية يجيز احالة الرسوم للجهة المسؤولة على نفس القطاع لانفاقها مباشرة على القطاع وتطوير خدماته تجاوزا للروتين وضمانا لتقديم الخدمات و تجنبا لردود افعال سلبية من المواطنين اللذين يدفعون رسوم لتطوير الخدمات دون جدوى".

واضاف انه "رغم الملاحظات العديدة على عمليات جباية الرسوم الحكومية وآليات إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين، علينا ان نتذكر جهود وتضحيات الموظفين المخلصين بدوائر الدولة وفي مقدمتهم رجال المرور الذين قدموا أرواحهم خلال الخدمة وإصابة الكثير منهم جراء العمل تحت ظروف مناخية حرجة، تتجاوز صيفاً الخمسين درجة مئوية، ومنعاً لاستمرار تبادل الاتهامات والشرخ بين المواطن ومؤسسات دولته، نرجو من اعضاء مجلس النواب تقديم مقترح قانون الرسوم القطاعية الذي سيقلل من الجهد البشري المهدور في عمليات استحصال الرسوم ويحدد جباية المبالغ وتوجيهها حسب القطاع لتطوير وتنمية الخدمات لصالح المواطن بشكل مباشر.



فالخلل في إجراءات التنظيم الحكومي وليس موظف الخدمة العامة".

طالب عبد الجبار "الجماهير دعم مقترحه برفع الهاشتاكات الوارده ادناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تحقيق المطلوب".

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