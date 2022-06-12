مؤسسة الشهداء تخاطب الخارجية لتدويل ملف مجزرة “سبايكر”

2022/06/12 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدير عام مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي ، الاحد، عن قيامه بمخاطبة وزارة الخارجية لتدويل ملف مجزرة سبايكر، مبينا ان جريمة سبايكر إبادة اقترفها داعش بنفس أدوات البعث البائد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المندلاوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” جريمة سبايكر تعد إبادة اقترفها داعش […]

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