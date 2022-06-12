طقس العراق.. موجات غبار يصاحبها انخفاض بالحرارة بدءًا من اليوم

2022/06/12 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح المتنبيء الجوي صادق عطية، اليوم الأحد، دخول موجات غبار الى العراق، تندفع فجر وصباح الاثنين مصحوبا برياح شمالية غربية لعدة محافظات عراقية.

وقال عطية في إيضاح تابعته (بغداد اليوم) إن "موجات غبار مابين متوسط و كثيف تبدأ بالتكون شرق سوريا ليل الاحد/ الاثنين ثم يندفع فجر وصباح الاثنين مصحوبا برياح شمالية غربية نشطة نحو مدن نينوى وصلاح الدين وباقي مدن وسط وغرب وجنوب غرب البلاد، ثم مدن الفرات الاوسط والجنوب بشدة اقل".

واضاف ان "السبب هو تاثير منخفض جوي في الطبقات العليا مع اندفاع كتلة هوائية سطحية معتدلة الحرارة، حيث ستؤدي كذلك الى حدوث نشاط في سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة".

واوضح عطية انه "من المتوقع ان يزول الغبار خلال ساعات نهار الاثنين وذروة التاثير يكون صباح الاثنين، وربما يستمر في نينوى وصلاح الدين لغاية الليل، وكذلك متوقع ان يشمل الغبار كل من العراق وشمال السعودية وشرق سوريا وشرق الأردن".

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