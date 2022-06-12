الطيران المدني تصدر توجيها للمسافرين يخص فحص PCR

2022/06/12 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، توجيهاً تطالب فيه المسافرين بفحص PCR.

وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تود إدارتها تود أن توضح لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد أنه سيتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية التي تثبت تلقي الوافدين والمغادرين من وإلى العراق بعدم المطالبة بفحص PCR ".

وأضافت انها "وجهت جميع شركات الطيران بعدم تزويد المسافرين بتذكرة السفر الا بعد إطلاعهم على شهادة التلقيح الدولية لكافة المسافرين العراقيين والأجانب مع مراعاة الاستثناءات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تمنع من تلقي المسافرين اللقاح معززة بالتقارير من اللجان الطبية في وزارة الصحة مع إلزامه بجلب فحص PCR تم إجراءه خلال 72 ساعة قبل موعد السفر".

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