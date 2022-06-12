حادث سير يسفر عن إصابة 7 طالبات على طريق كركوك- بغداد

2022/06/12 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد رئيس مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، اليوم الاحد، اصابة 7 طالبات في حادث سير على طريق كركوك - بغداد.

وقال مهدي لـ(بغداد اليوم)، ان "7 طالبات اصبن بجروح متفاوتة في حادث سير لباص يقلهن على طريق كركوك - بغداد قرب قضاء الخالص بعد ادائهن الامتحان".

واضاف مهدي، ان "4 من الاصابات متوسطة وتم نقلهن الى ردهات طوارئ مستشفى الخالص التعليمي".

وكانت مديرية المرور العامة، قد حددت في وقت سابق، أسباب الحوادث المرورية في عموم البلاد.وقالت المديرية في وقت سابق إن "الحوادث المرورية تعود لسببين؛ الاول يتحمله السائق والاخر يتعلق بالطرق والشوارع"، لافتةً الى أن "القسم الاكبر من الحوادث يقع على عاتق السائق وعلى وجه الخصوص خلال قيادة العجلة في الطرق الخارجية وعدم الانتباه ووضع مسافة الامان، بالاضافة الى الانشغال بالهاتف والامور الاخرى التي تتنج عنها الحوادث المرورية."وأضافت، أن "السبب الاخر والذي يتعلق بالطرق والشوارع هو وجود المطبات والتخسفات في بعض الطرق، بالاضافة الى عدم وجود الانارة والتي تؤدي الى حوادث مرورية بين الفينة والاخرى"، مبينةً أن "دائرة المرور تجري بشكل مستمر دورات تثقيفية حول كيفية استخدام الطرق عبر البرامج التلفزيونية والندوات."وأشار إلى أن "تقليل نسبة الحوادث امر يتعلق بثقافة سائقي المركبات وقدرتهم على تلافي العناصر المفاجئة في الطرق، فضلا عن ترك ما يشغلهم اثناء القيادة وعدم الافراط بالسرعة والوصل الى السرعات الجنونية."

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