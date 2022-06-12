سكوب والأمل المسكوب !

2022/06/12 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو اننا ادمنا الخيبات ، فبعد الخروج

المذل من تصفيات كأس العالم وما صاحبه

من تداعيات لم نلمس اي خطوة جادة من

اتحاد الكرة توحي ان هناك منهجاً جديداً

لتعديل المسار ، ميروسلاف سك

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