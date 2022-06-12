توقعات الطقس:غداً الاثنين العراق يشهد عاصفة ترابية

2022/06/12 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأحد، ان تشهد البلاد انخفاضاً في

درجات الحرارة مع حدوث عواصف ترابية

غداّ الاثنين.

وتنشر وكالة نون الخبرية جدولا رسميا

لحالة الطقس المتوقعة خلال اليومين

القادمين

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