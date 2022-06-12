إنريكي يستبعد تتويج إسبانيا بالمونديال.. ويرشح منتخبين آخرين

2022/06/12 | 13:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استبعد المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي أن يتوج “لاروخا” بلقب كأس العالم المقام في قطر بوقت لاحق من العام الجاري، متوقعا أن تكون البطولة محصورة بين منتخبين.وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية، الأحد، رد إنريكي على سؤال لأحد الصحفيين حول توقعاته عن المرشح للفوز بلقب كأس العالم […]

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