2022/06/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود أفرزت السينما الإيرانية مجموعة كبيرة من أسماء الأفلام والمخرجين التي أصبحت الآن مدار حديث السينمائيين في كل مكان، منهم المخرجة الشابة سميرا مخملباف وهومخرجه ايرانيه شابه ولدت عام 1980 في طهران / ايران وهي إبنة المخرج الإيراني محسن مخملباف ، في طفولتها شاركت في الفيلم الذي أخرجه والدها وعنوانه ( سائق الدراجه ) بتمثيل دور فتاة غجريه عندما كانت في الثامنة من عمرها وشارك هذا الفيلم في العديد من المهر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيلم الأيراني (االسبورات ) ، يكشف إستغلال الأطفال والتهجير الجماعي للأكراد - علي المسعود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيلم الأيراني (االسبورات ) ، يكشف إستغلال الأطفال والتهجير الجماعي للأكراد - علي المسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).