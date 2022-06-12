مقابلة صحفية مع الله - الحلقة الأولى - سعود سالم

2022/06/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم 1يغمرني إحساس عميق بنوع خفي من الإحباط في هذا الصباح البارد وأنا أراقب الشارع من نافذة المكتب كما أفعل كل يوم منذ سنوات عديدة.



وقلت في نفسي بأنه لا بد من أخذ الأمور من زاوية أخرى، الطريق يبدو مسدودا من هذه الناحية أو على الأقل هذا ما يترائى لأول وهلة.



يجب الإنتظار وترقب الأمور وهي تتكون والمواقف وهي تتبلور والحياة ذاتها وهي تنمو وتتطور حتى تتوقف فجأة ذات يوم وتبدأ في الخمود حتى تنطفئ مثل ......





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