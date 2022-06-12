نبحث عن شركاء ...ولانريد اوصياء - صلاح بدرالدين

2022/06/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين لوحظ في الفترة الأخيرة تحركات ، واجتماعات ،على وقع التهديدات التركية بالقيام باجتياح عسكري جديد لمناطق سورية محددة بمحاذاة الحدود المشتركة ، وفي هذه المرة من جانب سوريين من أصحاب نظرية ( اذا كان الخيار بين تركيا والنظام فنحن مع النظام ) وهي نفس التوجه الذي تسلكه جماعات – ب ك ك – ومسمياتها الأخرى من ( ب ي د – قسد – مسد وووو) ، ويلاقي دعما مباشرا من المحتل الروسي ، والمحتل الإيراني .



بطبيعة الح ......





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