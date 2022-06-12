تسويق الحنطة يصل الى نحو 50 الف طن بديالى في اشارة بانخفاض كبير

2022/06/12 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى احمد محمود، الاحد، تسويق نحو 50 الف طن من محصول الحنطة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال محمود في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تسويق محصول الحنطة في ديالى ضمن سايلوهات وزارة التجارة في بعقوبة وبقية المدن الاخرى بلغ نحو 50 الف […]

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