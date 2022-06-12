مئات الاطفال يدخلون طوارئ المستشفيات في السليمانية.. اعداد تسجل لاول مرة منذ 3 سنوات

2022/06/12 | 13:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسجل محافظة السليمانية مئات الاصابات في صفوف الاطفال بالقيء والاسهال، وسط تخوف المؤسسات الصحية من مرض الكوليرا، حيث أن عدد المرضى الاطفال الداخلين للمستشفى يعد اكبر عدد منذ 3 سنوات.وقال الدكتور بشدر عبدالله مدير مستشفى “الدكتور جمال أحمد رشيد” للأطفال في محافظة السليمانية، في مؤتمر صحفي إن حالات الإسهال والقيء تشهد ارتفاعا […]

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