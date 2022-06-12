اتحاد الكرة يحسم الجدل ويقرر إقامة كلاسيكو الصقور والنوارس غداً

2022/06/12 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقيمَ اليوم المؤتمرُ الفني لمباراةِ فريقي القوة الجويّة والزوراء في الدور ربع النهائي لبطولةِ الكأس للموسم الحالي في مقرّ الاتحاد بحضور النائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي وممثلي الفريقين والأجهزة الأمنيّة والحكام.وقالَ جبار بحسب بيان لاتحاد الكرة “نطمحُ إلى أن تظهر المباراةُ بأفضل صورةٍ من جميع الجوانب الإداريّة […]

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