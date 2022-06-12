2022/06/12 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار - واع - أحمد الدليمي

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية فرع الأنبار، اليوم الأحد، وجود أزمة للمشتقات النفطية في المحافظة.

وذكر مسؤول قسم التوزيع في الشركة ياسر رشيد المهنا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة لوجود أزمة للمشتقات النفطية في محافظة الأنبار"،مؤكداً، أن "المحطات جميعها تسلّمت كمياتها بالشكل الكامل".

وأضاف أنه "تمّت ايضاً زيادة حصة (الگاز) المقررة للمولدات الأهلية من 10 لترات الى 20 لتراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية تنفي وجود أزمة وقود في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية تنفي وجود أزمة وقود في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).