أكثر من 162 الف مسافر على متن الطائر الاخضر خلال أيار الماضي

2022/06/12 | 14:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل عن حصيلة المسافرين الذين تم نقلهم على متن أسطول طائرات الناقل الوطني الى مختلف القطاعات الداخلية والخارجية خلال شهر أيار الماضي حيث بلغ العدد الكلي 162,382 مسافر.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران أن المسافرين توزعوا على نحو 1,152 رحلة مباشرة نفذت في توقيتاتها المدرجة على جدول رحلات الشركة من دون تسجيل أي حالة تأخير .

وتوقع عمران تسجيل إرتفاع في عدد الرحلات والمسافرين خلال الفترة القادمة بالتزامن مع اطلاق الشركة باقة من العروض التنافسية.

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