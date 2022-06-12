كم مرة تحتاج للإقلاع عن التدخين نهائيا؟ مجلس الصحة الخليجي يجيب

2022/06/12 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يدخنون يحتاجون من 7 إلى 13 محاولة إقلاع عن التدخين، قبل التوقف عن هذه العادة بشكلٍ نهائي، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة عبر "تويتر".

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