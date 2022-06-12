أضرار مادية كبيرة يخلفها حريق مقهى الدولي السابق نشأت أكرم في بغداد

2022/06/12 | 14:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خلف الحريق الذي نشسب في مقهى المايسترو الذي يمتلكه الكابتن نشأت أكرم، أضراراً مادية كبيرة.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن فريق الدفاع المدني توجهت منذ الصباح إلى مقهى المايسترو العائد للكابتن نشات أكرم في منطقة شارع فلسطين.وبين أن الحريق خلف أضراراً مادية كبيرة تسببت بتلف جميع الأثاث والأمور الموجودة في المقهى، لكن […]

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