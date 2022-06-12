2022/06/12 | 14:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغدادية تشكو محلات المشروب في منطقة راغبة خاتون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dRNyC_UHfHk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغدادية تشكو محلات المشروب في منطقة راغبة خاتون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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