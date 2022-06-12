الصقور بالأزرق والنوارس بالأبيض في كلاسيكو العراق

2022/06/12 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أقيمَ اليوم المؤتمرُ الفني لمباراةِ فريقي القوة الجويّة والزوراء في الدور ربع النهائي لبطولةِ الكأس للموسم الحالي في مقرّ الاتحاد بحضور النائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي وممثلي الفريقين والأجهزة الأمنيّة والحكام.وقالَ جبار بحسب بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ “نطمحُ إلى أن تظهر المباراةُ بأفضل صورةٍ من […]

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